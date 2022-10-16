宜蘭分局於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，並在現場實施交通指揮及管制。（宜蘭縣警察局宜蘭分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受尼莎颱風外圍環流及東北季風增強的共伴效應影響，宜蘭縣員山鄉溪州大排因溪水暴漲導致道路積水、車輛無法通行，宜蘭縣警察局宜蘭分局今（16日）上午7時獲報後，於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，並在現場實施交通指揮及管制。

警方表示，為避免用路人行經時受困，於浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線、封閉路段，並在現場實施交通指揮及管制，河川局人員表示，目前因橋下兩側道路有積水，車輛暫無法進入，待水位稍退河川局將迅速進行抽水使道路恢復正常通行。