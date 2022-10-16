民眾黨前立委蔡壁如近日遭德明科大判定論文抄襲而請辭立委，將由「新光公主」吳欣盈遞補。有香港媒體認為，綠營明顯是想藉著狙擊蔡壁如與新竹市長候選人高虹安等民眾黨要角，干擾兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲之總統路，而蔡的落馬，可能導致她無法代替柯輔選，進而使民眾黨縣市議員選舉成績不佳，對柯卸任後的聲量與布局造成影響。

蔡壁如為民眾黨選戰小組召集人，除台北、桃園、新竹市、宜蘭四地，其他縣市議員選戰都是由她操刀，港媒《中評社》昨（15）日發表評論指出，綠營從檢舉蔡論文涉抄、到要求她請辭立委，目的就是要干擾柯文哲邁向2024之路。

該評論提到，由於蔡壁如目前恐得避一陣子風頭，無法成為柯文哲的替身帶著小雞們跑選舉，而柯仍有台北市長職務在身，且在原有的三位副市長中，黃珊珊已去選台北市長、蔡炳坤7月中風休養至今，目前僅剩一位副手，在分身乏術、選前較難到南部去助選的情況下，民眾黨在中南部的議員戰況恐更加吃緊，而此次選舉若成績不佳、無法在六都選上至少3席市議員組成黨團，恐對柯卸任後的聲量，及2024的佈局產生不小影響。

至於該事件對民眾黨內的影響，即便柯文哲已表示「相信蔡壁如無抄襲意圖」，但據傳已有民眾黨黨代表對蔡壁如涉抄事件出現反彈聲浪，加上4月時曾傳出柯文哲有意讓蔡接替民眾黨秘書長謝立功，因此該評論提到，未來民眾黨內圍繞在柯文哲、蔡壁如、謝立功與黨內之間的內鬥風暴，還有待觀察。