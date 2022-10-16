身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲昨合體無黨籍台北市長候選人黃珊珊，替幫黨籍議員參選人陳宥丞站台，還自爆自己看過民調，認為民進黨陳時中不會當選，建議選民可以把票投給黃珊珊，遭藍綠炮轟操作棄保。對此，黃珊珊16日受訪時說，柯講的是現狀，但選民是人，不會因此改變投票意向，期許選舉回到民主常軌，選賢與能。

黃珊珊上午赴松江市場掃街前接受媒體聯訪，被問到柯文哲是否有意操作棄保，她表示，選舉還是回到常軌，選賢與能，大家還是要看誰是最適合的人選，而每個人都有他自己的評論，「我們還是強調快樂選舉、開心投票，選你最喜歡的人。」

由於黃珊珊多次嗆聲藍綠整操作棄保沒出息，如今柯文哲也被酸說沒出息？她則表示，市長講的是現狀，但選民是人，不會因為有人這樣說就會改變投票意向，所以還是回到原點，選自己最喜歡、最適合的人，回到民主常軌，選賢與能。

媒體追問，會不會擔心柯文哲此舉反而激起民進黨支持者的危機意識，把票集中給陳時中？黃珊珊強調，她不會每天去想這些票跑來跑去，並重申選民是人不是票，有獨立思考的能力，相信台北市民的智慧和水準。

此外，民眾黨立委蔡壁如因論文抄襲案請辭，新北市議員參選人王如意也被爆出碩士論文抄襲，黃珊珊則說，該怎麼做就怎麼做，每個人都要為自己行為負責，像蔡壁如委員相當負責任。