香港《星島日報》報導，受疫情影響，報名採訪中共二十大的境外記者約900人，僅為5年前十九大的一半，成功參加大會採訪的記者可能更少。而外媒必須獲邀才能參加採訪二十大，美國某大報雖有駐北京記者，但沒有獲邀參加大會。此外，近日有多名記者因防疫原因不能參會。本屆大會的記者會和集體採訪場次和人數較上屆也有縮減。

中共二十大今日開幕，據二十大新聞中心介紹，此次共有約2500名境內外記者報名參加大會採訪報導工作，其中外國記者約750名。十九大共有3068名中外記者參加報道，其中境外記者1818人，外國記者來自134個國家，比十八大時增加近2成。

報導指出，中共二十大將舉辦5場記者招待會、5場集體採訪，以及兩場「黨代表通道」，較上屆縮減。十九大在首場記者會後，有6場記者招待會、8場集體採訪以及3場「黨代表通道」面對面採訪活動。

近日北京疫情反彈，不少北京市民因健康寶「彈窗」被限制出行。大會工作人員表示，近日有多名記者因疫情防控原因，不能如期參會。有準備進入駐地參加「閉環管理」的記者和工作人員，因為突然收到「流調信息」，被居家隔離。