爆乳鋼琴女教師「Pan Piano」（小P）不僅鋼琴彈得好，身材更是凹凸有致，身為YouTuber的她，以cos多個動漫高人氣女主角彈鋼琴而擁有廣大粉絲支持。近日，她在IG上更新一張cos《電馭叛客：邊緣行者》中女主角露西的照片，讓粉絲直呼「太瘋狂了。」

從不露臉的音樂網紅「Pan Piano」過去以彈奏知名動漫音樂而聞名。近年來改變頻道風格，cos各式動漫中的高人氣女角色，吸引不少粉絲支持。因不露臉的關係，讓粉絲們能夠更好的代入動漫中的角色，讓不少粉絲爭相直呼「讚，不解釋」、「我婆」、「太犧牲了，但是好香」。

近日，Pan Piano在網上曬出一系列cos《電馭叛客：邊緣行者》女主角露西的照片及影片，讓不少粉絲大飽眼福。豈料，在昨（15）日，她更是加碼PO出故事情節中，竄網使為了降溫而躺在浴缸內的場景。只見照片中的她，赤裸躺在浴缸中，用雙手小心翼翼地蓋住兩團圓潤的美胸，五彩的髮絲灑落雙肩，配上淡綠的螢光，氛圍感滿點，讓粉絲呼「這也太瘋狂了。」

事實上，過去Pan Piano專注在演奏鋼琴音樂上，近日逐漸轉型COS動漫人物，並且服裝、姿勢日漸賣弄色相，雖然吸引大量粉絲爭相舔屏關注，但也讓部分粉絲疑惑表示「太狠了，現在連鋼琴都沒了」、「我記得這個頻道是關於鋼琴的」、「這與鋼琴無關」、「為了流量，已經不管是不是鋼琴頻道了是吧。」