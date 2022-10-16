中央流行疫情指揮中心昨（15）日成立滿1000天，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都前往慰勞，指揮官王必勝還強調很懷念前指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中。對此，中廣董事長趙少康指出台灣已有逾1.1萬人因新冠肺炎死亡，指揮中心還出現7個怪現象，他大酸該中心成立1000天已可解散了，相關人馬就好好去幫陳時中助選吧。

趙少康今於臉書表示，台灣目前因新冠肺炎死亡者超過1萬1770人，這還不算超額死亡的人數，指揮中心卻說死亡比例比外國低，是殘忍地踩在1萬1770個悲傷家庭上面自吹自擂。

就趙少康看來，台灣是個海島，比大陸國家防疫容易的多，只要守好桃園國際機場，防堵於境外，自然是片淨土，加上人民潔身自愛，因而在全球疫情開始流行時防堵了病毒，避開病毒致死率最強的高峰，但缺口罩、缺疫苗、缺藥品、缺快篩，依舊是台灣人人都經歷過的痛苦過程。

指揮中心成立千日"千錘百鍊" 專家轟:苦的是人民│中視新聞 20221015

「轉折點就在陳時中對桃園機場荒謬的3+11放寬政策及諾富特旅館的破口，打開了潘朵拉的盒子，還怪萬華是破口，沒有機場的破口怎麼會有萬華的破口？」趙少康提到，發生破口就像堤防決堤，一發不可收拾，但因病毒演化突變致死率大幅降低，加上後來多數人打了疫苗，死亡率自然降低，但台灣也死了超過11770人，況且當全世界疫情漸緩的現在，台灣仍在疫情高峰，蔡英文、蘇貞昌、指揮中心卻還敢吹牛說台灣防疫做得好。

趙少康強調，1000天，掩蓋不了指揮中心大權獨攬獨斷、耗費巨資、護航高端、阻擋民間捐贈疫苗、落後部署、把自己當成助選機器、戀棧不解散的種種怪現象，「1000天，夠了，指揮中心可以解散了，人馬就去陳時中競選總部助選吧！」