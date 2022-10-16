教育部國教署辦理偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍計畫，2021年度共補助37校、總經費新臺幣1億5232萬元，協助改善住宿環境與公共空間，除提供舒適的住宿環境，並提供多功能的交誼空間，供教職員於下課後自由運用。

為改善偏鄉公立高級中等學校住宿品質，提供教職員工安心、舒適的使用環境，增加優秀教育人才留任偏遠地區誘因，教育部國民及學前教育署自2019年起依據「偏遠地區學校教育發展條例」，逐年辦理偏遠及非山非市地區公立高級中等學校宿舍計畫。

以國立關山工商、國立白河商工為例，國教署除協助兩校更新教職員宿舍房間內部、相關電器及家具等老舊設備外，更協助學校改造舊有的職務宿舍交誼廳。

因原有建築物老舊，室內油漆脫落產生壁癌，讓人不舒服難以安心休息，而透過重新粉刷牆面、調整室內燈光運用以及購置新式桌椅、簡單廚具等，讓教職員於下課後，能有共同討論交流的場域，營造有家的溫馨感覺，提供更完善的住宿環境。

教育部國教署表示，仍將持續挹注偏鄉教育資源，改善教職員住宿環境與品質環境，並提供更多公共交流空間，讓教職員於下班後有更多休閒空間與互相交流機會，以提升學校宿舍的住宿機能。