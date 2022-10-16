國民黨基隆市長候選人謝國樑今（16）日表示，這兩天中選會公告年底候選人的財產申報資料後，相信接下來民進黨人士、綠營的網軍及側翼肯定會開始對此借題發揮，甚至是造謠抹黑他前幾年在民間企業投資的行為。

謝國樑說，身為一個市長候選人，依法進行財產申報是責任，公開透明正是財產申報的立法用意，他從來沒有忌諱接受檢驗，也樂於跟民眾分享自己成功投資及創業的經驗，因此在2020年7月15日，他創立SEK基隆創業者空間，提供免費空間讓優秀的團隊進駐，藉此協助基隆在地創業的發展。

謝國樑提到，2016年卸任公職回歸民間人士後，便開始在企業界服務，像是擔任華聯國際多媒體的董事長，就是其中一項企業服務經歷，主要為從事影視投資並協助國片的推廣與製作，比較知名的代表作包括《想見你》、《六弄咖啡館》、《我的少女時代》等，不過自2020年決定要繼續為基隆市民朋友服務後，他便著手進行資產處置，以準市長心態備戰年底選舉，期盼在1126勝選後能立即無縫接軌接手市政，擔任一位專職專責的基隆市長。

謝國樑強調，無論是日前被民進黨人士刻意扭曲事實的金星事件，還是未來可能會發生財產申報的造謠抹黑手段，自己一向奉公守法、清清白白、坦坦蕩蕩，合乎法律規範來進行財產申報，並且非常樂於讓市民檢視。不過民進黨一直以來總是兩套標準，社會大眾早已見怪不怪。

謝國樑舉例，像是2018年，民進黨就抨擊他在民間投資太多事業不適任市長，但是當這幾年他慢慢處理完民間的投資準備回到政壇後，又被以2018年那些商業投資的資料，造謠抹黑他隱匿自己的財產申報，簡直是「拿明朝的劍斬清朝的官」，彷彿只有「綠能我不能」的概念，他表示民進黨若持續這種抹黑潑髒水的行徑，絕對會被市民唾棄。

謝國樑最後提到，相較於自己的「直球對決」，這次競選對手蔡適應至今始終不願意正面回應跟黑道之間特殊且複雜的關係，無論是施壓國防部賤賣國土，還是黑道大哥擔任助理，或者是黑道大哥提供服務處場所等等，至今仍然不見蔡適應出面交代清楚，這樣與黑道關係密切的市長候選人，民眾還投得下去嗎？