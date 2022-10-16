台中第3選區市議員候選人陳玄曄日前與志工一同前往大肚區萬里長城步道淨山、奉茶，也準備補給品送給登山客，大獲好評；陳玄曄表示，在地的民意代表要能細心地照顧、關懷這片土地與的居民，並承諾未來當選也要定期組團淨山。

陳玄曄表示，志工團在看到之前的淨山新聞後，自發決定在工作之餘組團淨山、奉茶，表達出的「愛土地、愛鄉親」的精神，大家都熱烈響應，這樣的行動比選舉拜票的意義更大；他也和志工們約定，未來若當選，要發揮對社會的影響力，定期組團淨山、做公益。

志工謝先生表示，一路上的垃圾真的非常多，除了瓶罐、煙蒂、紙屑，甚至有整袋包好的垃圾，想到山林裡的動植物與這些垃圾共同生活，甚至下雨時被沖刷進河裡、海裡，就覺得很心痛；未來志工團會相揪更多人來淨山，能撿多少是多少。

陳玄曄志工團除一路淨山，也設置奉茶站，準備了現沖咖啡、瓶水、軟糖、面膜等補給品送給登山客；民眾紛紛表示，這樣的服務很貼心也有創意，比一般的選舉拜票更好，過去看到的候選人都只在入口處拜票，從沒有能一路跟著上山還和民眾話家常、沿路撿垃圾的，令他們非常感動。

陳玄曄表示，未來將在龍井南寮步道、烏日等地再舉行淨山活動，除了將選舉工作實際與民眾生活結合，也呼籲民眾「愛護山林、垃圾隨手帶下山、不將廢棄物丟進山」。