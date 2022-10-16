中共二十大召開前夕，中國國家主席習近平13日回覆北韓領導人金正恩就大陸國慶73週年所致賀電，其中強調，雙方增進戰略溝通、加強團結合作的重要性愈發凸顯。

朝中社今（16）日報導，習近平於回電中表示，中國與北韓是山水相連的友好鄰邦，兩國傳統友誼歷久彌新。當前，國際地區形勢深刻複雜演變，兩國增進戰略溝通、加強團結合作的重要性愈發凸顯。

習近平指出，新形勢下，他願與金正恩一道，積極致力於推動兩國傳統友好合作關係與時俱進向前發展，為兩國和兩國人民帶來更大福祉，為維護地區和世界和平穩定作出更大貢獻。

另據韓聯社，朝鮮勞動黨中央委員會也向中國共產黨致電，祝願中共二十大成功舉行。勞動黨中央委員會在賀電中表示，在前所未有的複雜國際環境下，兩黨堅持相互支援和協作，維護兩國人民的共同利益，成就社會主義偉業。朝鮮勞動黨將與中國共產黨進一步發展紐帶關係，力爭兩國關係在各領域取得發展。

路透社報導稱，習近平向金正恩回電表達支持之際，北韓正試射創紀錄數量的彈道飛彈，並準備恢復自2017年以來首次核試驗。