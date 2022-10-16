高雄1名網友發現附近大樓某住戶在自家陽台把小狗「高舉後重摔」，小狗慘叫聲吸引側目，該網友報警後，動保處獲報稽查，飼主稱在跟狗玩，且檢查後小狗無外傷與內出血，動保處因此未開罰也沒沒收寵物，僅做勸導；虐狗影片曝光，網友直言「有動手打或摔還不算虐狗？玩會慘叫嗎？」

該網友在臉書「爆料公社公開版」發文，高雄鳳山某住戶長期把小狗養在大樓陽台，只要狗吠叫就會暴打狗，本月9日小狗疑因淋到雨再度吠叫，該名住戶竟抓起狗亂摔「像摔東西一樣的摔狗」，原PO當下立即報警，警方回應沒友當場看到，只能做勸導不能開罰，先前里長已上前關心，該住戶疑似更嚴重地打狗。

高雄市動保處副處長段奇漢表示，小狗外傷也無內出血，強調該飼主若再被人檢舉類似影片，動保處將依動保法裁罰。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

原PO前天（14）更新，高雄市動保處派人稽查，飼主堅持當時是「在跟狗玩」，加上狗並無明顯外傷，目前動保處僅將案件列入長期追蹤對象；高雄市議員林于凱對此相當不認同，他認為依動保法，動保處只要認定有傷害之虞，就能直接沒入（收）動物，但動保處卻說「下次不行這樣喔」就離開了。

其他網友留言「台灣的動保法無用再加上法官也沒用」、「有動手打或摔還不算虐狗？」、「已寫信跟高雄市長信箱反映」、「動保處難道不知道狗狗是在慘叫，玩會慘叫嗎？高拋摔落怎麼會叫玩呢」、「真的覺得有些人真的是心裡有病嗎？ 要這樣對狗不如不要養」、「已經有影片這樣！狗都叫成這樣了」。