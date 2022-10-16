潘尼亞致勝全壘打。（MLB臉書）

太空人16日對水手的關門戰成為一場壯烈的大決戰，雙方連續17局沒有得分，改寫大聯盟季後賽史「最長局數沒有得分」的紀錄，打了6個半小時相當於兩場比賽的分量。水手出動10位投手，太空人8位投手，最後是潘尼亞（Jeremy Pena）第18局上的陽春炮打破僵局，太空人1比0艱辛取得勝利，連續6年闖進美聯冠軍戰！

原先的14局無得分紀錄出現在上個星期的守護者、光芒美聯外卡G2，他們打了5個小時，最後是守護者第15局再見轟淘汰光芒。

水手在主場背水一戰，先發投手柯比（George Kirby）7局被敲6安，但是3度被攻上得點圈都沒掉分。太空人最好一次機會是4局上兩出局滿壘，當時柯比投了兩個觸身球狀況不穩，但還是以飛球接殺解圍。

太空人火力不暢通的原因是開路先鋒「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）居然單場8支0，猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）7支0。由於比賽拉得太長，太空人先發投手小麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）只投6局顯得非常不夠，眼看牛棚投手消耗殆盡，最後只好叫上例行賽先發輪值賈西亞（Luis Garcia）。賈西亞中繼5局收下了勝投。

潘尼亞此戰8打數1安打，但只此1支就是價值連城的陽春炮。暌違21年重返季後賽的水手，沒能在太空人手中拿下1勝就黯然出局。太空人2017年至今創下在分區系列賽「主場12連勝」的美聯紀錄。