警方攻堅進入包廂時，包廂內的顧客還沉浸在毒趴中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方攻堅進入包廂時，包廂內的顧客還沉浸在毒趴中，遭到警方逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在包廂中上查獲安非他命、大麻、K他命等58包毒品。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄42歲越南籍杜姓男子在大寮區開小吃店，今年中旬開始提供場所、毒品給附近移工開毒趴，月前警方獲報，多日循線追查下，日前深夜破門查緝，將杜男、28名顧客、移工們逮捕，並查獲安非他命、大麻、K他命等58包毒品，全案依《毒品危害防制條例》、入出國及移民法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

林園分局昭明派出所8月底時接獲檢舉，稱大寮區光明路一間小吃店有提供毒品給顧客開趴，警方立即成立專案小組，經多日埋伏、蒐證情資發現，店家均在周末時開趴，並在店周遭裝設監視器，藉此觀察周圍情況，若發現警察來臨檢或巡邏時，就會將燈、鐵門關閉即拉下，並關閉音樂，來偽裝成歇業的狀態規避臨檢。

經過專案小組布線多日，見時機成熟時，14日深夜昭明派出所、偵查隊會同移民署高雄市專勤隊來到小吃店外，見大門深鎖但屋內卻傳來音樂聲響，於是在外等待埋伏，不久有一名顧客要從後門離開，在場警力立即一湧而上，立即控制那名顧客。

此時包廂內的人還不知警方到來，依舊沈浸在狂歡派對中，直到警方進入包廂內，並大喊「不要動，趴下！」，包廂內的人才驚醒，警方在三間包廂內查獲14男14女共28名，其中13男4女皆為越南籍移工，並經過專勤隊查驗身分時，發現有6名為逃逸移工；同時也在店內櫃檯逮捕杜男。

此外，警方也在包廂桌上查獲安非它命21包、大麻咖啡包20包、卡西酮咖啡包12包、K他命5包等毒品，警方指出，有部分為杜男提供，杜男會先請顧客試喝，若顧客滿意繼續索要時，便會要求收費，藉此牟取不法所得。

據了解，杜男曾是越南籍外配，但已離婚，今年中旬開始提供場所給附近顧客、同鄉移工開毒趴，全案訊後依《毒品危害防制條例》、入出國及移民法等罪嫌，移送法辦外，專勤隊也依規定將失聯移工遣返回國。另外針對該小吃店提供場所供不特定人吸毒，將依第三方警政通報市政府相關主管機關裁罰處分。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！