基隆市交通處15日召開說明會，向民眾說明要塞司令部停車場的相關設計，並力拚在今年底前動工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市交通處15日召開說明會，向民眾說明要塞司令部停車場的相關設計，並力拚在今年底前動工。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市沙灣歷史文化園區周邊，有許多已經修復的文化古蹟，但停車空間明顯不足。為此，基隆市政府交通處15日召開要塞司令部（停六）停車場新建工程地方說明會，向中正區的地區民意代表、里長及居民說明要塞司令部停車場規畫設計內容。

交通處指出，基隆沙灣歷史文化園區周邊，有太平輪紀念碑、石圍遺構、沙灣料亭、要塞司令官邸、要塞司令部及旭丘指揮所等文化古蹟修復開放，伴隨帶動周邊觀光、商業快速發展，因應停車需求，市府已爭取中央前瞻基礎建設計畫經費，規劃於祥豐街與豐稔街41巷的停車場用地，新建地下1層、地上4層，共281席停車位的立體停車場。

交通處長蘇先知表示，市府在沙灣歷史文化園區規劃初期，運用國有土地改良利用新建立體式停車場，並協調自來水公司將加壓站地下化、臺電電杆地下化，以增設人行及公共空間、降低既有住戶出入影響等規劃原則設計。地面層除設置出入口及公園廣場外，也增設與要塞司令部串連通道，停車場則融入地景，結合智慧停車及友善親子、身心障礙與電動車停車位，完工後提供便利舒適停車空間，改善周邊環境，服務歷史園區及附近居民。

在說明會中，真砂里里長魏君龍及中砂里里長廖文雄特別關心施工期間對周遭環境、停車、出入動線及建築物安全影響等，市府交通處及委託建築師都逐一說明及溝通。交通處表示，目前已先推動自來水加壓站改建工程案，停車場工程則已完成都市設計審議程序，預計今年底發包動工。