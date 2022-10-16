演員明道憑藉俊帥外型，早期出演不少經典偶像劇，近年多將演藝重心移往大陸，不時會用微博曬出近況。近日分享2歲兒子的正面照，露出慈父般的笑容，粉絲看見後，無不感染到這份喜悅，寫下：「小小明長好大哦，和爸爸一樣帥氣」、「啥時結婚我都記不清，祝福幸福」。

明道是在2020年甜蜜承認與交往4年的前女團Kiss成員王婷萱的結婚喜訊，且小倆口當時已祕密登記1年、產下1名兒子，更曾被媒體拍到一家三口在陽明山踏青的溫馨畫面。明道則曾在微博放上兒子的腳丫照，寫下升格奶爸的喜悅：「你們曾經關心的那個男孩，終於升級成了男孩＋」，同年，在大陸6月父親節時，也寫下照顧小孩的感觸，「漸漸體會到做父母的不容易，祝天下的爸爸們父親節快樂」。

明道曾在2020年親吐初為人父的辛苦與感動。(圖/明道 微博)

不過這些年明道似乎忙於拍戲，常沒時間陪伴兒子成長，15日在微博感性曬出抱兒子的照片：「攢夠了思念，終於見面，快樂就是這麼簡單」，照片中，小朋友的親密貼著爸爸的臉，戴著口罩的小臉非常快樂，此外，粉絲也注意到兒子神還原爸爸的顏值：「遺傳基因太強大了」、「這笑容看著都幸福了」、「恭喜和妻兒團聚了，小寶貝好乖，手好搶鏡」、「隔著螢幕也感受到了傳遞來的快樂」、「小小明長得好可愛，像極了明道」、「肯定很想念吧，我超理解那種感覺」。

明道工作之餘見到兒子，笑得非常開心。(圖/明道 微博)

回顧明道一路辛苦的演藝生涯，高中時參演《我猜我猜我猜猜猜》節目被星探挖掘，後來2002年主持文教節目《冒險王》出道，更因此成為史上最年輕的金鐘獎主持人，後來2005年轉戰戲劇領域，主演偶像劇《王子變青蛙》知名度大漲，2年後逐漸擴張演藝版圖到大陸，且部部是男一號，便較少在台灣接戲。然而，明道看似光鮮的背後，好賭的親哥常以弟弟名義借錢，即使明道代為還清650萬台幣負債，最終明道哥哥仍因積欠上千萬元，將妻兒勒斃後上吊輕生，令人不勝唏噓。

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