買房是人生大事，住哪個地點更是與日常生活息息相關，一名準備買房的網友日前詢問，很苦惱要不要為了買離公司近一點的房子負擔較高的房價，引起網友們分析利弊，許多人選擇省下通勤時間，買貴一點沒關係，但有人反駁，覺得離公司近容易加班。

「住家離公司近，價格多3成你願不願意負擔？」這名網友在PTT指出，上網查資料發現有一部分人選擇住都市，覺得生活方便，也有一部分人住較遠的郊區，因此好奇假設目前是28到40歲適合背房貸的年紀，會買房價貴30%但離公司近的房子，還是買便宜30%，上下班容易塞車的物件？目前他是選擇住市區，覺得時間比金錢重要。

對此，有些人認同原PO的看法，買房會選離公司近的物件，「距離近就是爽！現在公司通勤要10分鐘我都嫌遠，不塞車還可以多睡至少半小時」、「就算要換公司也不會特別找離家遠的吧，住近一點通勤壓力小很多」、「時間就是金錢，誰都想住公司旁學校旁」、「下班早回家，早上還能睡晚一點」。

也有人表示，住公司附近不一定好，「老闆會吃定你不敢換工作」、「通勤時間不要太長就好，很多人故意不住公司附近的」、「臨時要找人處理事情，優先找住公司旁邊的」，但有網友認為不要為了工作犧牲生活品質，要多方考量，「住房該找生活機能好的，公司是一時，房子可能一輩子」、「公司是純商業區，居家買在有山景跟機能的地方，不會為了錢犧牲耶」、「不管住那裡，一定選當區的市中心，一路慢慢往上換」。