隨著年底將至，不少身心俱疲的上班族面對沒有挑戰性、一成不變的工作更提不起勁，甚至動了換工作的念頭。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，射手座、獅子座、摩羯座、牡羊座年底前都將迎來轉職的好機會，不妨瀟灑遞出辭呈，為自己的事業帶來新氣象。

第四名丶射手座

年底之前，代表改變的天王星在射手座的工作宮停留，此時正是轉型的時刻！在工作上你會變得更加有魄力跟決斷力，你受夠過往處處被打壓的局面，也厭倦了當前一成不變的生活和工作內容，因此在年底前會產生轉職、離職的念頭。

艾菲爾老師表示，其實射手座現在是很適合轉職的，不僅有機會找到好工作，新的職位也會有更多的資源讓你取用，甚至不排除會遇上懂得賞識你的伯樂，不惜花重金挖角你。

第三名丶獅子座

年底之前，代表改變的天王星在獅子座的事業宮閃耀，現在的你可能在等待一個時機，或等著年尾發完獎金後再離職。其實你的心早已不在工作上，畢竟這一年來的辛苦和壓力，不是別人能夠懂得，雖然想一走了之，但理智卻告訴自己要把該拿的拿一拿，不可吃虧，所以現在的你仍然在苦撐著。

艾菲爾老師建議，獅子座可以開始尋找新工作，或自行創業也很適合，不想被拘束的你，若是可以做自己的老闆，那是最好不過。

第二名丶摩羯座

年底之前，代表重生的冥王星在摩羯座的命宮照拂，是時候開始計劃未來！現在的你是真的想離職，卻又對未來感到迷惘，不知道離職以後下一條路要怎麼走，或該往哪裡前進，但這都不應該是阻礙你向前的絆腳石。

艾菲爾老師認為，現在就是摩羯座改變的好時機，不妨把自己未來的計劃表拿出來修改，該去進修丶考證照就去實踐，不要繼續留在原地，白白浪費這次轉職的好機會。

第一名丶牡羊座

年底之前，代表重生的冥王星在牡羊座的事業宮停留，是時候下定決心！特別在工作方面，面對勾心鬥角不斷的職場，使你一股怒氣難以宣洩，而壓在你身上的重擔，也讓你快要喘不過氣來，只是目前手上的事還很多，具有責任感的你實在放不下，因此不敢輕易提離職。

艾菲爾老師點破，其實牡羊座就是人太好，所以才會出現這樣的局面，如果真的覺得這個職位不適合自己，而且也做得不快樂，不如趁這個適合離職的時候，瀟灑的遞出辭呈吧！