愛之光培訓視障咖啡師及香氛設計師，藉由活動設攤展現培訓成果，盼讓大眾看見視障者更多可能。（愛之光公益協會提供／潘虹恩台中傳真）

彰化驗光師公會及台中文心扶輪社一同設置視力義診區，讓參與的民眾樂在活動的同時，也關心眼睛健康。（愛之光公益協會提供／潘虹恩台中傳真）

10月15是國際盲人節，愛之光公益協會15日於霧峰阿罩霧公園舉辦「為Eye起步走」護眼健走活動，在「Yes，eye care!」口號聲中起走；愛之光培訓視障咖啡師及香氛設計師，也在活動中設攤展現培訓成果，希望讓社會大眾看見，視障者也能創造更多不同的生命價值。

伴隨視障音樂人的悠揚樂聲健走，路線間也設置眼睛健康的宣導站及好玩的視障體驗區的闖關遊戲。彰化驗光師公會及台中文心扶輪社一同設置視力義診區，讓參與的民眾樂在活動的同時也一起關心眼睛健康；台灣歐舒丹也提供精美參加禮，鼓勵更多民眾參與，讓民眾玩得開心又有收穫。

今年會場丰丹嚴選本舖、鹿窯菇事、益GO愛~舒視康、露奇亞、如寬美善品、坤佑實業、維他露基金會、巨美公益基金會及台灣美光等企業設攤義賣，為明年度的視障培力工作募集經費；彰化縣奠安慈善功德會、彰師大獅子會、台中工商婦女企管協會、飛霆科技、台灣美光等也出動志工共同參與活動。

愛之光執行長顏平芳表示，愛之光健走活動因疫情停辦2年，今年籌辦遇到不少困難，感謝許多企業及團體伸出援手、一同共善，才有機會集結逾200位來自南北的視障朋友參加，加上陪同者、志工和民眾，近千人凝聚一起為眼睛健康及國際盲人節倡議，也讓我們視障咖啡師及香氛設計師有機會在現場展現專業。

社會局副局長陳坤皇也親臨現場，帶領現場近千民眾倡議眼睛健康的重要性，同時也為國際盲人節發聲；他表示，在國際盲人節帶動視障者及民眾走出戶外登山健走，不只有助於眼睛、身心健康，對於明盲共融更深具意義。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，台中市工策會協助十大伴手禮廠商與愛之光合作共善禮盒，愛之光團隊擔任公益領頭羊的角色，濃濃的熱情令人感佩，也希望透過共善嘉惠視障者。