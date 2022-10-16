許乃涵（左）在《小藍》中與周詠軒（右）有許多對手戲。（奇葩娛樂提供）

由新銳導演李怡芳執導的《小藍》是一部講述關於女高中生「小藍」（王渝萱飾），在青春懵懂時探索愛與性愛界線的電影。日前曝光預告引發熱議，集結了王渝萱、許乃涵多場情慾戲，及王渝萱大膽台詞「你會永遠ｘ我嗎？」、「拿去尻啊！」。導演李怡芳透露拍攝「愛情動作戲」時，因為有表演指導百白的協助，前製期排戲時就已經確認了分鏡以及所有的動作，再加上演員們也很放心地把自己交給對手，所以都很順利完成。

王渝萱在電影中從乖乖的高中生，最後變成愛自己懂打扮的性感少女，在演繹這兩種性格上的蛻變，她表示：「外貌的標籤，如『乖』和『性感』兩詞，是電影中其他人對小藍的誤解。我想讓觀眾看到的是小藍的眼神，從對情感的希望到絕望、恨到重生的轉變。」而此片她再次挑戰大尺度激烈床戲，問及對於性愛戲份是否需要說服自己？王渝萱透露：「身體對我來說是演員的工具，所以在接演前不會太擔心性愛戲份，就像一隻編好的舞或一場打戲，你知道對方怎麼出招，便不會畏懼於撫摸，因為在那刻你是角色，而非自己，角色能接受才是最重要的事。」

片中飾演媽媽的許乃涵談起此次接演這部作品，最吸引自己的地方是：「女性很少可以大聲談論約砲，好像是不能說的事情，但這件事就是確實是在發生，不管是什麼原因約砲，希望這部電影能讓在性中迷路的人知道，自己不是唯一的一個。」問及許乃涵對於拍攝情慾戲想法，她自信地說：「一直都有演出各種情慾戲，對於電影中的拍攝不算挑戰，是從未生疏。」不過在拍攝前還是有先跟家人報備一下。

該片特別於濕地venue舉辦「《小藍》妳的第一次在哪裡」沈浸式展覽，導演李怡芳、演員葉廷麒、主題曲歌手耿立與劉辰君昨（15日）一同現身開幕，分享電影創作過程以及首次現場演出主題曲。導演李怡芳透露，本來是在拍攝時，劇組有熱烈的討論「第一次地點」，於是將此討論延續到社群上匿名徵文，收到許多網友們反饋，進而將徵文內容發展此沉浸展。此展覽由當代藝術極受矚目的藝術家張碩尹，擔任策展指導，以及甫入圍此屆金馬獎最佳美術的張軼峰，擔任展場美術指導。策展人張碩尹透露：「這個展覽以電影的諸多場景發想，透過沈浸式演出與佈景設計，重新詮釋導演想要表達的意境。」

《小藍》將於11月4日上映，「《小藍》妳的第一次在哪裡」展覽將於今起至19日展出。