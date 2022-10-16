民眾黨黨主席柯文哲16日到南投，為黨內提名、南投縣議員第1選區（南投市、名間鄉）候選人簡千翔助選。他們首站先到南投菜市場徒步拜票，柯粉紛紛跟柯文哲拍照合影，並祝福：「阿北，加油！簡千翔，高票當選。」柯文哲感慨台灣政治環境「一黨獨大，贏者全拿，毫無制衡」，希望鄉親給簡千翔為南投服務的機會。
輕颱尼莎與東北季風產生共伴效應，中央氣象局對桃竹以北、台中市及花蓮縣山區發布豪大雨特報，陽明山今凌晨也出現土石流及坍方狀況，柯文哲強調已將救災及防治工作交辦後，才依既定行程到南投為簡千翔輔選。
有關民眾黨立委蔡壁如因碩士論文遭撤銷請辭，是否是民眾黨共識？柯文哲稱讚，蔡壁如是自主性很高、負責任的人，她辭職不符政治常規，主要是要樹立典範，為了不影響民眾黨整體選情，負責任地承擔這一切。
柯文哲曾指「陳時中不會當選」，被外界質疑操作「棄保」？柯文哲今回應，台灣負面選舉是常態，希望能從負面選舉走向正面選舉，不要因為討厭候選人而投別人，以2020總統大選來說，從候選人跟政黨票得票率來看，蔡英文大概有300萬票，是不想要韓國瑜當選投的。
柯文哲感概台灣政治環境出問題，目前台灣選舉現況是一黨獨大，贏者全拿，毫無制衡，選舉制度決定政治制度，政治制度又決定了社會經濟制度，制度愈走愈偏，希望鄉親給簡千翔為南投服務的機會，給其他政黨有機會監督政府，發揮制衡的力量。
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