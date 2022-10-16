總統府提供

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蔡英文總統今天表示，現在國境已經開放，這都是因為有醫界在各領域出一份力，臺灣才能團結克服疫情。把長照及醫療系統做好的結合，是下一階段必須要做的事情。臺灣這幾年帶動經濟發展，在GDP上有不錯的表現，至於人均GDP要超過日本及韓國，雖然看起來有可能性，但還要大家一起繼續努力。

蔡英文總統今天上午出席「中華民國風濕病醫學會40週年會員大會暨學術研討會」，包括中華民國風濕病醫學會蔡長祐等也出席。蔡英文致詞時表示，長期以來，風濕病醫學會團結全國的力量，致力研究風濕病學、促進相關學術發展和應用，更積極和國際風濕病學會交流。

她說，40年來在大家的努力之下，發展出安全有效的治療，大幅改善病人的生活品質，也讓風濕病成為相對可以控制的疾病。這些努力成果不只是對患者，對臺灣、對世界的醫療都非常有貢獻和成就，她要向大家致上最深的敬意。

特別是臺灣有多家醫學中心風濕科，在臨床研究、教學及醫療照護上，成功獲得「亞太風濕病醫學會」認可，也獲頒「亞太風濕病卓越中心」的認證。蔡英文肯定大家在國際上嶄露頭角，讓世界看見臺灣堅強的醫療實力。

這幾年，面對疫情的挑戰，她提到，大家是國家不可或缺的防疫夥伴。除了在第一線照顧病患的健康，醫學會也發布「新冠疫苗與風濕病」說明指引，讓患者了解更多資訊，減少心中的不安。現在國境已經開放，這都是因為有大家在臺灣各領域出一份力，臺灣才能團結克服疫情，迎接疫情的曙光。對此，她要誠摯的感謝大家。

蔡英文認為，未來臺灣的挑戰還很多。面對人口老化，政府持續健全的長照服務，不論是擴大居家服務、補助輔具，希望帶給國人更好的照顧；把長照及醫療系統做好的結合，也是下一階段必須要做的事情。同時，人口老化及慢性病管理的挑戰，也有賴大家持續攜手合作，和國際同步交流，維持世界領先，共同為國人的健康來努力。

因為她有一位家人是風濕免疫科的醫生，因此時常被灌輸風濕免疫科的觀念，她說，今天很高興看到這麼多風濕免疫科的專家與醫師。期待未來，大家持續努力，結合臺灣生技產業和人工智能，發展出最適合臺灣本土的診斷與治療方式，為國人帶來更好的醫療服務。

蔡英文指出，臺灣這幾年因為對於科技及產業發展的重視，確實帶動經濟的發展，因此在GDP上有不錯的表現，至於人均GDP要超過日本及韓國，雖然看起來有可能性，但還要大家一起繼續努力。