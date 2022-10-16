新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕是藍營最強兩大母雞，盧今天再度北上輔選，侯下午也將到新竹縣市輔選，外界解讀兩大母雞尬場意味濃厚。侯友宜表示，她非常敬佩盧秀燕市長，她是一步一腳印，認真務實做事的女性市長，更重要會團結一起，面對想好好做事的市長、縣長候選人，都要給予滿滿支持的力量，齊心齊力好好做事。

侯友宜今天下午將前往輔選新竹市長候選人林耕仁、新竹縣長楊文科及竹北市長候選人林為洲，其中新竹市競爭激烈，藍營林耕仁陷入苦戰，侯這次下去，盼能能為林拉台選情，穩固基本盤。