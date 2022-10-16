尋求連任的台南市新化區礁坑里長羅萬來，15日凌晨不明原因在睡夢中驟逝，享年59歲。由於羅萬來生前熱心服務，該里無人競爭致同額競選，預計18日將發布重行選舉公告，19日至24日領表，22日至24日受理參選登記，但確切時間仍待台南市選委會公布。

據了解，羅萬來於本屆首度當選礁坑里長後，服務認真深獲肯定，他驟逝的消息傳開後，許多人都感到驚訝與不捨。

新化區長吳金喜指出，本月14日中午羅萬來還曾到區公所與他一起前往參加公祭，當時並未發現對方的身體有異樣，沒想到突然傳來惡耗。目前檢警已經完成相驗，詳細死因仍待進一步釐清，但後續的里務工作，將先由里幹事代理，里民權益不會受到影響。

新化區公所也將此事通報市府民政局及台南市選委會，並全力促成礁坑里長選舉於11月26日投票。該里里長選舉的相關時程，初步預定為18日發布重行選舉公告，19至24日領表，22日至24日受理登記，11月9日抽籤，11月20日公告候選人名單，11月21日至25日競選活動期間，11月26日投票，但仍待市選委會正式公告。