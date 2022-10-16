台南市政府客委會志工合照。（台南市政府祕書處提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府為感謝各機關單位志工的奉獻，16日在民治市政中心南瀛堂，表揚305位績優志工，市長黃偉哲帶領著各局處頒發感謝狀給每一位得獎志工，並合影留念，黃偉哲感謝志工在第一線的付出，每位志工服務的精神皆令人敬佩。

祕書處表示，各單位志工的服務內容包括一般性業務諮詢引導、圖書視聽借閱、場館布展卸展等；另外也有特定業務志工，像是農業局樹木健康監測巡查與協助收容犬貓照護、客家事務委員會文物維護與客語復振等。

祕書處指出，台南市可說是志願服務之都，目前共有6萬6720位領有志願服務手冊的志工，以及更多實際從事志願服務的人，在全市各角落，協助市府相關業務工作，今年度首度製作績優志工背心，給各機關推選而出的績優志工，這些志工的無私投入，推動市政業務的持續前進。

市府今天上午在南瀛堂舉辦表揚大會，祕書處長李朝塘、客委會主委古秀妃、地政局長陳淑美、新聞處長蘇恩恩、農業局主祕吳威達及研考會、消防局、文化局、政風處、人力發展中心等均派員與會觀禮，市議員蔡育輝、李宗翰也親自到場向獲獎志工致意。

黃偉哲說，公務員人力有時而窮，像疫情期間，許多市民朋友會尋求防疫、疫情等諮詢，志工們每每都能站在第一線，協助公務員了解民眾問題、應付各種疑難雜症，他要代表市民朋友謝謝這些志工的付出，也誠摯地邀請更多人一起加入志工夥伴這個大家庭。