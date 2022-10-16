國民黨台北市長候選人蔣萬安提出質疑，美國EUA審查全程錄影，而去年高端EUA審查卻不錄影，要求民進黨台北市長候選人陳時中交代清楚；陳時中昨受訪時稱，「台灣是台灣、國外是國外」，每個國家制度不同。對此，蔣萬安批評，完全凸顯陳時中沒有國際觀，現在高端要報銷170萬劑，金額超過10億，就是陳沒有國際觀的惡果。

蔣萬安猛打高端疫苗，他提出質疑美國EUA審查都是全程錄影，但去年高端EUA審查時卻沒錄影；對此，陳時中回應，擔心專家學者容易被抹黑，且台灣是台灣、國外是國外，每個國家有不同制度跟方法。

蔣萬安今痛批，國外在審查EUA都可以錄影，大方公開，為什麼台灣的EUA不錄影？國外疫苗都要做第三期試驗，為什麼台灣高端疫苗就是不做，現在結果事實證明，高端疫苗就是走不出去。

他表示，現在高端要報銷170萬劑、金額超過10億，就是陳時中沒有國際觀的惡果，陳時中還說擔心審查EUA的學者遭到抹黑，但大家看到的是民進黨為了護航高端，動用國家力量去霸凌陳培哲院士。

蔣萬安提到，當初陳培哲針對國產疫苗高端提出專業見解，勇於告訴政府，應該要朝正確方向，卻遭到網軍鋪天蓋地的攻擊，甚至連家人都被肉搜，所以事實證明，搞抹黑就是民進黨、就是蔡政府。