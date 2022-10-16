藍綠今日都選在新莊體育園區尬場，藍營場次吸引5000民眾到場。（葉德正攝）

新北市長侯友宜與民進黨新北市長候選人林佳龍兩人今日都不約而同選擇在新莊體育園區舉行造勢活動，拚場意味濃厚。今日風雨交加，侯友宜為了感謝民眾風雨中前來支持，更脫下雨衣和帽子，盼與民眾站在一起。他表示，現場風雨大，感謝5000名市民願意站出來力挺。被問到與林佳龍同場，侯強調，最重要對手是自己，自己要不斷超越自己，明天新莊要比今天好，一起努力 讓新莊越來越好。

今日侯友宜在新莊體育館前廣場舉行「侯友宜暨新莊區議員候選人新莊聯合競選總部成立大會」，林佳龍則與行政院長蘇貞昌在另一側的新莊棒球場舉行新北市議員候選人翁震州北新莊競選總部成立大會，兩陣營時間雖然錯開，但較勁意味濃厚。

侯新莊競總成立大會包括新北市議會議長蔣根煌、前台北縣副縣長蔡家福、前新莊市長許炳崑，市議員黃林玲玲、蔡健棠及參選人黃聖超、戴湘儀、吳國譽，還有84位里長到場力挺，現場民眾不畏風雨風，高喊凍蒜；侯友宜見民眾風吹雨淋，也刻意不穿雨衣與帽子，希望跟民眾站在一起。

侯友宜表示，四年前參選時，在新莊各大廟參拜的時候，就承諾要改變新莊，所以上任立即著手讓新泰塭仔圳翻轉，過去很多人都說塭仔圳是一個不可能解決的地方，但在許多市府同仁的努力下，曾經一片綠油油鐵皮屋的工廠，僅兩年多的時間就已零抗爭全數搬遷，現在是滿滿的希望，有2.6倍信義計畫區大的塭仔圳，將與五股夏綠地，成為串連新北、台北、桃園的中心。

侯友宜說，不只都市計畫，市民的生活上的大小事自己也要顧到最好。新莊四年來，預計到年底將增加7間公托中心，里里有銀髮俱樂部，在交通上也有了環狀線等捷運系統串聯，並增加了許多的地下停車場；新北產業園區則持續發展，也引進金融科技產業、輔導傳統產業轉型，新莊成為了所有人創造生活的好地方。

「我的初衷始終一樣」侯友宜說，新莊是許多人打拚的地方，雖然這幾年發展快速，但溫暖的人情味不變。而自己也一樣，始終秉持「好好做代誌」的初衷，希望能夠和所有市民一起努力，讓新北越來越好。

「要帶給市民健康、快樂、有希望的選舉」侯強調，話不一定要會說，但事一定要做好，感謝新莊人長期給予的支持，希望大家見證到新莊這些年的大幅改變後能夠繼續給與市府團隊肯定，也一定要支持五位為新莊努力打拚的議員、議員參選人及所有的里長，讓新莊的明天比今天更好。