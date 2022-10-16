巴基斯坦一間醫院的屋頂發現數百具腐爛遺體。

巴基斯坦一間醫院日前被發現屋頂的停屍間擺放了至少200具的全裸遺體，這些遺體已經腐爛，上頭爬滿蛆，還有禿鷹啃咬。醫院稱遺體是給醫學院學生教學使用，不過當局並未聽信，已經著手進行調查。另外有報導指出，部分遺體的胸部被剖開，內臟被取出。

綜合巴基斯坦電視台「Geo News」、印度「新德里電視台」（NDTV）報導，巴基斯坦中部城市摩爾坦（Multan）發生駭人聽聞的醫院藏屍案，巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）省長顧問古賈爾（Tariq Zaman Gujjar）14日視察當地尼什塔爾醫院（Nishtar Hospital）時表示，一名人士向他舉報，如要做好事，就去看看醫院屋頂的停屍間。

於是古賈爾帶著一行人前往屋頂停屍間，他說一開始護士還不願意為他開門，在他祭出警告後才開門。

門開後他們赫然發現裡面至少有200具遺體，他說：「所有腐爛的遺體都是赤裸的，就連女性的遺體都沒有被覆蓋。」

古賈爾描述當中有2具遺體看起來處於腐敗的初期階段，「他們身上到處都是蛆。」他說50年的人生中從未看過這種景象，「禿鷹及蠕蟲在屋頂上的遺體上覓食」，另外，他們的統計顯示，停屍間的屋頂至少有35具遺體。

遺體的腐爛慘況讓古賈爾當下就質問停屍間工作人員：「你們是不是販賣這些遺體？」不過對方回應遺體是給醫學院學生教學使用。古賈爾並不買單，指出就算是教學使用，使用完畢後仍應該安葬遺體，結果反而被丟棄在屋頂上。

旁遮普省政府已要求對此案進行調查，尼什塔爾醫學大學（Nishtar Medical University）初步回應指出，這些屍體是身份不明的死者遺體，由警察移交給他們進行驗屍，甚至「如果需要」，能夠做為教學使用。

另外據印度媒體「CNN-News18」報導，尼什塔爾醫院屋頂上的遺體可能多達400具，而且當中好幾具遺體的胸部被剖開，臟器被移除。

報導引述匿名醫生指出，遺體的穿著顯示他們可能是俾路支人（Baloch）或普什圖族（Pashtun）人，這些少數民族由於居住在山區，有較強壯的身體結構。

報導指出，據信這些身份不明的遺體是被巴基斯坦部隊從俾路支省（Baloch）及開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）綁架而來的失蹤人口。

巴基斯坦每個月都有多達數百人失蹤，自2001年以來失蹤人口已多達8000人。

文章來源：200 Corpses Found Abandoned, Decomposing At Hospital Roof In Pak: Report
文章來源：CM Punjab's adviser says whistleblower tipped him about bodies
文章來源：Do Rotten Bodies in Pak Hospital Belong to Balochs, Pashtuns? Body Structure, 'Salwars' Hint at Atrocities
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