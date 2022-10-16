MAMAMOO展現出道7年默契滿滿的完美。（Netflix提供）

Netflix在韓國首度推出實境音樂影集《Take One：終極一曲》，請到橫跨各種領域的超強卡司，除有世界級女高音歌唱家曹秀美、資深實力派歌手任宰範、知名製作人兼歌手柳喜烈、R＆B精靈朴正炫外，還有韓流天王Rain、全創作型兄妹美聲組合AKMU樂童音樂家，以及擁有「吞CD」實力的女團MAMAMOO等參與演出，以「人生中最有意義的一次表演」為主軸，在選曲時則是以「如果你在死之前只能唱一首歌，你想唱什麼歌？」為概念，在表演完唯一一首歌之後就立即撤舞台的瘋狂想法，讓藝人們在聽到提案的當下幾乎都不敢置信，但隨後卻又爽快答應演出，並且感嘆表示：「若不是有Netflix就無法做到這様的表演！」

製作人金學慜於13日的記者會上提到節目中未演先轟動的「Rain在青瓦台表演」，表示向青瓦台借場地相當困難，為了不破壞、損傷草地以及青瓦台建築內部，都特別鋪上地毯、草皮保護劑來保持原狀，整個企劃的難度超高，但能將韓國的文化遺產青瓦台介紹給全球觀眾，儘管申請場地過程艱難還是咬牙完成了。跟韓國最具有傳奇性的藝人們合作，他也忍不住大吐苦水，爆料當中就屬Rain與樂童音樂家的意志最堅強，該節目訴求一鏡到底，演出時得一次就成功，讓Rain壓力大到一直對製作人說「失敗就死定了！所有人都死定了」，為了不讓工作人員死，自己是抱持著「必死則生」的念頭努力把節目製作完成。

樂童音樂家也出席了記者會，由於他們錄製的表演內容是整部影集中唯一沒有觀眾的一集，但為了將演唱的歌曲以最經典的舞台方式呈現，不僅動用了直昇機，還動員200多位舞者，只為了完成一首歌的演出。妹妹李秀賢笑著表示：「若不是有哥哥的瘋狂想法，我想我的人生中不會出現如此驚人的表演！」現年26歲的李燦赫則表示，自己一直很想做些突破性的表演，但每次提出來時都會被說「小孩子也很會開玩笑呢」，只有《Take One：終極一曲》製作組是聽了他的想法後唯一認真對待，且下一次開會時也真誠地回覆「雖然有去查過提議內容的可行性，但真的沒有辦法做到」，讓他相當感動，李燦赫也開心地說，因為自己已經用盡全力，接下來就期待觀眾看了節目會如何瘋狂起來。

值得一提的是，製作組還特別邀請《魷魚遊戲》李政宰來介紹被譽為「神賜予的天籟之音」，曾在世界5大歌劇院演出過的女高音曹秀美，製作人透露儘管李政宰行程忙碌，但在提出演出邀約後，李政宰便因對前輩的尊敬欣然答應演出，讓製作人相當感謝。此外，MAMAMOO四位成員單飛2年後再度聚首，展現出道7年默契滿滿的完美演出。再加上美聲R＆B精靈朴正炫、擁有多首膾炙人口歌曲的實力派歌手任宰範，以及身兼歌手、DJ、作曲家及主持人的音樂才子柳喜烈都克服了自己的難關，帶給觀眾絕佳的音樂饗宴。該節目更是韓國綜藝史上第一次使用杜比全景空間音響技術拍攝的影集，讓觀眾在家裡就能享受到極致美聲的臨場感。《Take One：終極一曲》全7集已在Netflix上線。