美國流行天團「魔力紅」（Maroon 5）主唱亞當李維（Adam Levine）過去曾是風流浪子，2014年宣布與性感超模貝哈蒂普林斯露（Behati Prinsloo）結婚後，意外變成愛家好男人，老婆貝哈蒂還宣布懷上第三胎，幸福婚姻羨煞旁人。不料，日前卻傳出亞當趁著老婆懷孕在外偷吃網紅長達1年，甚至遭多名女性指控遭他調情騷擾，讓他備受爭議。而貝哈蒂也在亞當李維爆發醜聞後神隱，直到14日才再度PO文，卻再度引發爭議。

根據《美國周刊》的報導，亞當李維自從上個月遭性感網紅薩姆娜絲特蘿（Sumner Stroh）爆料婚外情，並公開兩人多張調情對話截圖後，貝哈蒂就此神隱，未曾公開發表看法，社群媒體上也不再發文，直到14日她才再度於個人IG的限時動態上，PO出一張自己穿著黑色T恤，搭配牛仔短褲及黑色絲襪，對著鏡頭吐出舌頭並比出中指的照片，疑似回應唱衰2人婚姻的媒體以及酸民，似乎對於老公亞當李維偷吃的醜聞不太在意。

Behati Prinsloo posted a photo of her flashing the middle finger on her IG story.

Hmmmm..... is this for us or Adam Levine pic.twitter.com/O0KvqtKsxP — Mark Dwight Tadina (@MDTadina111803) October 15, 2022

另外，報導中還指出，醜聞爆發後「魔力紅」仍受邀參與慈善基金會的募款活動演出，貝哈蒂也出現在台下觀眾席看老公表演。有知情人士透露，兩人正試圖拋開這些醜聞，更加積極且專注的過著他們的家庭生活，不希望受到外界的打擾及影響。

事實上，知名性感網紅薩姆娜絲特蘿9月份自爆與亞當李維曾有1年左右的婚外情後沒多久，又跳出2名辣模指控遭他言語調情，還曾相約3P；隨後亞當李維的瑜伽老師雅蘭納（Alanna Zabel）也出面指控遭他當面調情，甚至私訊她「想全裸與妳共處一整天」，結果被前男友看到後醋勁大發，動手向她施暴。而亞當李維只坦承自己確實有言語調情，但沒有肉體出軌，也表示已向老婆道歉並承諾永不再犯，但網路上仍評價兩極。