台中市政府警察局近年來積極推動「警銀聯阻防詐」，獲得極大成效及好評，市警局局長蔡蒼柏日前親自赴太平區彰化商業銀行、台灣中小企業銀行頒發感謝狀、精美禮品分別向李姓、謝姓2位行員致意，感謝行員們機警發現成功阻詐，更意外於現場當起反詐騙宣導大使。

太平警分局指出，日前接獲的案分別為彰化商業銀行太平分行、台灣中小企業銀行太平分行行員，向太平分局太平派出所員警通報，民眾都是因加入「股友社」或「LINE群組」投資股票遭詐，到金融機構欲將款項匯入不明帳戶。

太平警分局表示，詐騙集團透過抓飆股的方式並標榜「低風險、高獲利」話術讓民眾掉入陷阱，所幸機警的行員發覺有異，立即通報警方到場瞭解，2起詐騙案件合計新台幣上千萬元，幸成功阻詐。

李、謝2位行員接到蔡局長的表揚，感到又驚又喜，許多幹部及行員們紛紛一起合照留念，也感受到警方的用心；蔡蒼柏更意外於現場當起反詐騙宣導大使，親切的向民眾宣導最新詐騙手法及表揚行員們對警方的支持，避免民眾落入詐騙集團的圈套。

據太平分局統計，今年度1至9月，太平地區各金融機構透過「警銀聯阻防詐」機制成功阻詐將近30件，攔阻金額高達新台幣2400多萬元，這樣的好成績賴轄區各金融機構的大力相挺，並認同警方防制詐騙的決心。

蔡蒼柏表示，台中市在警方及金融機構同心協力下，今年度迄今共計攔阻詐騙金額達新台幣3億多元，盼行員們若發現民眾有提領異常或匯款欲進入不明帳戶時，能主動關懷並通報警方，藉由雙方的合作，守護市民荷包。