輕度颱風尼莎海上警報已經發布，蔡英文總統今天提醒大家做好防颱準備。中央災害應變中心已經二級開設，將持續加強防災整備工作。她也拜託大家，避免前往山上、海邊，外出也要注意行車安全，並隨時關注氣象局發布的最新颱風動態。
蔡英文在臉書表示，根據中央氣象局發布的警報，目前尼莎颱風暴風圈已進入巴士海峽。受到颱風外圍環流及東北季風增強影響，今明兩天北部、東半部和部分山區雨勢明顯。
她請以下地區民眾要特別注意：
一、超大豪雨、大豪雨或豪雨地區：北北基地區，花蓮縣，桃園、新竹、苗栗、台中及宜蘭山區。
二、大雨地區：桃園、新竹、宜蘭、台東、恆春半島地區，南投及屏東山區。
除了外出攜帶雨具外，她也請大家做好防颱準備，小心強風、豪雨帶來的災害。她說，中央災害應變中心已經二級開設，將持續加強防災整備工作。她也要拜託大家，避免前往山上、海邊，外出也要注意行車安全，並隨時關注氣象局發布的最新颱風動態。
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