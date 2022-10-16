高雄市某工商職校一名女學生，在臉書社團「爆料公社」發文控訴，自己多次遭到班上同學毆打、關禁閉，上廁所還被灑衛生紙，向老師求助竟得到「快畢業了再忍一下」的答案，讓她想輕生。校方回應，該事件星期一就要啟動調查。

女網友在臉書發文表示，可能因為自己是身心障礙人士，常被一些班上同學毆打嘲笑，上廁還被故意丟衛生紙。

「一次是不小心的，但三次以上真的就是故意的」，女網友說，跟班上同學、家人、老師講都沒用，他們都說「快畢業了，再忍一下就過去了」。但女網友認為，被霸凌過的傷痛完全過不去。痛心之餘，只好上網爆料求助。

網友發文引來大批網友聲援，教育局接獲反映後，已請學校立即聯繫親友陪伴該生，並於該生情緒平復後續行釐清事件，依法星期一就會召開會議調查此事。

校方則發聲明強調，該生確實是進修部學生，已成年，一直是進修部輔導老師、師長關心的對象，目前仍持續關注中。校方自該生入學以來，就其相關生活及學習狀況均密切關注。針對社群所述情事，校方基於保護學生立場將積極依法處理，讓學生得安心就學。另將依該生身心狀況轉介或引介資源，積極協助。

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