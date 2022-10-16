無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

選戰進入倒數階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊16日一早便赴中山區松江市場掃街，由於中山區是國民黨候選人蔣萬安的立委選區，此舉也被視為跨區拔樁，不過黃珊珊受訪時強調，全台北市都是自己要爭取支持的地方，沒有什麼地方是屬於誰的。

黃珊珊上午在民眾黨市議員候選人林珍羽陪同下，前往松山市場掃街拜票，雖然天公不作美，但採購人潮仍然很多，她也以前副市長之姿，逐攤向攤商握手致意，市場自治會也親送象徵「包中」、「凍蒜」的粽子和大蒜，祝福黃珊珊高票當選。

掃街期間，還有賣肉乾的攤商自豪表示，吃過自家肉乾的候選人都會當選，包括前市長郝龍斌、現任市長柯文哲都曾現場品嚐，黃珊珊聞訊後立刻拿起咬下一口，想沾沾肉乾帶來的福氣；還有攤商熱情要簽名，大讚黃珊珊是北市模範，也是自己的偶像。

媒體詢問，今日各地降下豪雨，市場掃街行程是否會有雨天備案措施，黃珊珊說，因為這裡是公有市場本來就是室內，安排時有想過，才會特別選這邊，且市民都在雨天中生活，也沒什麼雨天備案，就正常處理，只是要注意暴雨會不會造成災害。

此外，由於蔣萬安同一時間也在中山看大直市場淋雨掃街，被解讀是打悲情牌，黃珊珊則說，她不用去評論別人，大家就該做自己的事吧。