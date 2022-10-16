台北市長柯文哲展開輔選行程，15日與無黨籍台北市長候選人黃珊珊，一同到內湖幫民眾黨港湖區提名的議員候選人陳宥丞站台，柯在致詞時，強調自己看過民調，「陳時中不會當選的」，被質疑是在操作棄保助黃珊珊，對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安說，柯文哲市長有沒有操作棄保見仁見智，各界自有看法，但喜歡談論棄保的人，就是在操作棄保。

蔣萬安說，民調其實就是選舉過程中參考的依據，更重視持續勤走傾聽民意，端出政策牛肉和市政規畫願景，這就是持續維持步調，成為市民心中最優先的選項。

蔣萬安表示，柯文哲市長有沒有操作棄保見仁見智，各界自有看法，但喜歡談論棄保的人，就是在操作棄保，至於他就是深入基層了解民意，爭取市民認同。

蔣萬安說，柯市長一向講話很直接，不需要過多政治選舉考量，就是一步一腳印爭取市民認同，意見都虛心接受。

蔣萬安也強調，所有縣市長候選人都是團體戰一員，大家互相支援彼此合作，打好團體戰是大家共識，昨天去台中也感謝盧市長親自接待解說，讓他獲益良多，也感受到把市政做好是市民對市長的期盼。

至於昨天沒出席信維大樓，主委認為他應該多利用這種場合出席；蔣萬安回應表示，昨天已經排定下午行程，也有親自跟主委致意，之前也有去信維市場和住戶交流過，更重要是提出具體加速整宅改建的做法，包含早進場、擴量能和增彈性，都得到主委正面回應，才能幫助到在地住戶盡速改進的目標。