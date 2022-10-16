中共「二十大」16日上午在北京人民大會堂開幕正式開幕，中共總書記習近平發表政治報告時表示，要堅持走中國特色社會主義政治發展道路，全面發展全過程人民民主，社會主義民主政治制度化、規範化、程序化全面推進，人民當家作主更為紮實，全面依法治國總體格局基本形成。

此外，習近平更表示，確立黨在新時代的強軍目標，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大刀闊斧深化國防和軍隊改革，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新。