台灣虎航今(16)日首航札幌(新千歲)，直飛北海道第一大城，這也是繼函館、旭川後之後，飛往北海道的第三個航點，也是台灣虎航在日本布局的第十五個航點。

為慶祝台灣虎航首航桃園-札幌(新千歲)，所有搭乘首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定虎將航點紀念徽章、首航明信片各乙份，以及由第八季《小小廚神美國版》冠軍Liya所監製，與全家便利商店三方聯名的金飯糰「香腸炒飯飯糰」或「少一杯蛤蜊飯糰」一個，另有親切的虎寶虎妞於桃園機場的候機室和首航旅客合影紀念。而航班抵達日本新千歲機場後，當地也特別舉辦了首航剪綵儀式，吸引了北海道當地的媒體前來爭相報導，新千歲機場也為久違的新國際航線首航進行灑水儀式，以示歡迎。

台灣虎航董事長陳漢銘也親自搭乘首航班並開心表示，「日本向來是國人最愛的旅遊目的地，等了兩年多終於等到台日兩國邊境鬆綁，可以再次自在旅行。相信在桃園-札幌(新千歲)的開航後，虎迷造訪北海道可以有新的選擇，更輕鬆安排當地的旅程，享受更豐富的旅遊回憶。」

而本次的首航，台灣虎航也為所有首航旅客安排了一個小驚喜，就是執飛的B-50025航機，是由台灣虎航董事長陳漢銘於今(2022)年7月初親赴法國土魯斯空中巴士原廠接回的A320neo新機，全新的機內裝備，且旅客登機時還能聆聽希望兒童合唱團PUZANGALAN錄製的音樂，也讓旅客覺得耳目一新。

桃園-札幌(新千歲)航線開航初期，去程航班編號IT234，每週四及週日上午6：00自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週四及週日上午11：45自新千歲機場起飛。自10月30日後，將增為每週三班，分別是週二、週四及週日執飛，讓旅客可依自身需求規劃長、短不一的旅行計劃，安排更具彈性。