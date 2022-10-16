受尼莎颱風外圍環流及東北季風增強的共伴效應影響，北台灣降雨劇烈，其中宜蘭七賢地區疑因前晚未關閉防水閘門，造成當地淹水嚴重，水面目前已淹到路面上，居民分享現場照，還有2輛車泡在水中；目前員山鄉溪州大排溪水暴漲，無法通行，蘭陽溪水位已爆漲達二級警戒，逼近封橋警戒水位。

臉書「宜蘭知識+」曝光一張照片，當地七賢地區清華二路的路面上已全被淹過，2輛白車遭泡水，幾乎一半車身都在水面下，網友紛紛留言「天佑宜蘭」、「哇車子毀了」，據了解員山鄉七賢村的溪水倒灌疑似因為前一晚半夜忘了關閉防水閘門，目前抽水機因為道路淹水進不去，目前警消正想辦法救災中。清華二路的民宿裡有8位民眾受困，消防局派遣橡皮艇將人於9時55分安全撤離。

據悉宜蘭七賢地區疑因前晚未關閉防水閘門，造成當地淹水嚴重，水面已淹到路面上，有民眾分享現場照，還有2輛車泡在水中。（消防局提供）

北橫公路台7線86.5K宜蘭縣大同鄉英士路段，預計今（16日）中午12時搶通。（公路總局四工處提供）

據了解，陳姓男子一行人昨日從台南至宜蘭旅遊，早上從民宿醒來後才發現，他們困在水中央，車子也都泡水，趕緊報警請求救援，所幸搭橡皮艇到陸地上安全獲救，陳男抱怨民宿業者都不說清楚，還說附近都沒淹過水。

此外員山鄉溪州大排因溪水暴漲導致道路積水、車輛無法通行，警方在浮洲橋下兩側設置交通錐及架設封鎖線，並在現場實施交通指揮及管制，目前橋下兩側道路積水，車輛無法進入，待水位稍退進行抽水後，道路就可恢復正常通行。此外北橫台7線86.5K宜蘭縣大同鄉英士路段，邊坡友大量土石坍滑雙向阻斷，蘭陽溪水位已爆漲達二級警戒，逼近封橋警戒水位。