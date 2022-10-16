近日，《原子少年》天王星成員小孩（何世華）的疑似捲入硬上網美感情風波。使他表示為了不影響團隊成員，12日自行宣布「退團」，並於17日生效，而在14日的銘傳大學校園演唱會更成為他退團前的最後演出，讓粉絲相當不捨，在昨（15）日，發文爆料的網美於IG上突然發聲表示「很抱歉。」

小孩日前與網友的感情糾紛被各大媒體爭相報導，在論壇上也掀起極大的討論，正反言論互相攻伐，網友間爭論不休，試圖還原事情真相。而在風波中心的小孩也於12日發表聲明表示「不願影響到其他團員，自願退團。」並於17日生效。近日，在銘傳大學校園演唱會中，許多粉絲們趕來支持並大喊「小孩，加油。」而隊友們也頻頻擁抱小孩給予鼓勵。豈料，原子少年官方表示「小孩因身心起伏劇烈，缺席之後的活動。」，使得14日的表演成為小孩最後的演出，讓粉絲相當不捨。

昨（15）日晚上，風波的另一個中心點網紅突然在IG上PO出限時動態，發出聲明表示「很抱歉占用媒體資源，一直沒有正面回覆一部分是我的情緒狀態還在調適當中。」並表示待司法單位查明真相後，會再進一步通知大家，呼籲粉絲及網友們別再有不實指控和惡意攻擊。

網美發表聲明致歉。（圖／翻攝自IG）

事實上，過去小孩發表退團聲明時，同團隊有以及許多《原子少年》的成員們都有在IG上發表全黑限時動態，團魂滿滿。但也有粉絲指出現在團體正在事業上升期，要更謹慎小心。在真相大白前，別過多的參與，以免惹來更多麻煩。