民進黨中央黨部青年部昨（15）日前往屏東縣宣講18歲公民權，民進黨屏東縣長候選人周春米表示，看到這麼多有想法，並且願意務實實踐的年輕朋友鏗鏘有力、邏輯清晰的演講，她知道台灣跟屏東的未來可以交付他們。

周春米於臉書指出，她在2020年提出民法修正草案，將民法有關成年人的年齡調降為18歲，也獲朝野一致支持三讀通過。自2023年1月1日起實施，未來年輕人也能獨立決定租房、買賣等契約行為，這也是實施 世代正義的重要里程碑。

「不過，我們仍然還有最後一哩路要走。」周春米說明，這次18歲公民權修憲複決除是史上第一次，創紀錄之外，也希望能開花結果，因為其它民主盟友早在多年前就已經改革成功，台灣也必須跟上腳步，她非常期待看到不可能成為可能。

周春米拜託所有屏東鄉親一定要在11月26日投下神聖的一票支持18歲公民權，達到選舉人總額一半以上、超過965萬票同意的門檻，「我們一起打造友善青年的希望城市，讓屏東向前 ！」