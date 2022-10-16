守護者、洋基16日的美聯分區賽G3打得有來有往，其中7個半局有得分出現，和另外一邊18局大戰（17局無得分）的太空人與水手正好相反。洋基雖然發揮拿手的全壘打攻勢，賈吉（Aaron Judge）、卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）、貝德（Harrison Bader）各自開轟，但是牛棚9局下起火。守護者菜鳥奧斯卡岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）在滿壘時擊出逆轉的再見安打，6比5擊退洋基，分區賽取得2勝1負聽牌。

雙方先發投手表現差強人意，洋基塞弗瑞諾（Luis Severino）5.2局失3分，被敲8支安打，他第6局被攻到三壘時退場。守護者投手麥肯錫（Triston McKenzie）5局失4分，他第3局在搶好球數的時候被賈吉大棒轟成兩分炮，成為賈吉今年季後賽首轟，第5局又被卡布瑞拉追加兩分炮。

貝德陽春炮之後洋基5比3領先到9局下半，左投派羅塔（Wandy Peralta）被兩支安打攻到三壘，緊急由施密特（Clarke Schmidt）上來接替。施密特毫無壓制力，遭到羅薩里歐（Amed Rosario）、拉米瑞茲（José Ramírez）、岡薩雷茲3支安打翻盤。

岡薩雷茲擊出安打的時候是兩出局，前一次在外卡戰15局再見轟淘汰光芒的也是他，再次寫下「奧斯卡」一般的結局。岡薩雷茲5打數1安打，季後賽力挫美東兩支勁旅，他的出場曲「海綿寶寶」可能會成為洋基投手和紐約球迷的惡夢。