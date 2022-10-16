無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（黃婉婷攝）

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨發布新書《城市・程式》，民進黨北市議員陳怡君質疑，黃自稱防疫計程車、車來速都是自己發想的防疫創新作為，她痛批「氣球吹太大」，把全民努力攬成自己的功勞，通篇都在吹捧自己有多天縱英明，連造神都要用抄的，比論文抄襲還鬼扯。

對此，黃珊珊16日上午赴松江市場掃街前接受媒體聯訪時說，這些是不是台北政府想出來的作為，從去年的資料大家查一查就知道，很多的新聞都很清楚，包括防疫計程車和防疫旅館都是台北市最先創。

陳怡君說，黃珊珊為了抬選情，4個月內連出2本書，第1本書自稱「四歲就會讀報紙」，第2本書更露骨的撰文自述 「疫情期間的防疫旅館、防疫計程車、安心7000專案、防疫採檢巴士、車來速＋急門診等等，都是我發想出來的防疫創新作為」。

陳怡君質疑，黃珊珊自稱發明的「車來速」篩檢站，今年5月就曾經被網友打臉「比高雄晚3個月」，沒想到如今書裡面竟然還是照騙不誤，把讀者都當做沒在看報紙，且防疫旅館、防疫計程車皆是自疫情發生以來政府早就在做的防疫措施，往自己臉上貼金的功力實在令人佩服。

陳怡君也說，黃珊珊新書花了整整20頁講自己在疫情當中如何天縱英明、臨危不亂，全書結論又花一整章在拍現任市長柯文哲馬屁，「把市府基層的辛勞攬成自己的政績，把柯文哲的捉摸不定當成皇帝在膜拜，實在是荒唐透頂。」

陳怡君認為，既然黃珊珊自稱4歲沒人教就會讀報紙，照理講柯市長在黃珊珊的輔佐下施政滿意度應該要暴漲才對，怎麼柯文哲要卸任了民調仍是敬陪末座？可見黃珊珊為了自己的選舉造神美化自己，可說是「膨風水雞刣無肉。」