首次由經濟部國際貿易局及外貿協會主辦的「2022年美國台灣形象展」，本周五於華盛頓特區雷根大廈會展中心圓滿閉幕，展覽3天共吸引超過8300人次，期間吸引到美國各政府部門，包括交通部、商務部、國防部、衛生部等官員來訪，重要買主GM、Ford、Rivian等汽車大廠及知名電信商Telamon、國家兒童醫院、約翰霍普金斯醫學院到場觀展，主辦單位並逐一安排專屬導覽員完整解說，讓貴賓體驗了一場精緻的文化、時尚、科技與創新的饗宴。

台灣精品搶攻運動商機，異業結盟催生更多可能性。智晶光電所展示微型顯示器，可即時在腳踏車風鏡、泳池蛙鏡上顯示運動心跳、血氧數據等，已有紐約買主進行洽談；聚陽實業首次於美國展示EMS翹臀褲，吸引某紐約成衣大廠迫不及待要立刻簽署MOU，另也有機能服飾買主體驗該產品後，希望可立即引進美國市場，顯見台灣智能服飾競爭力十足，在美國市場有高度銷售潛力。參展廠商彼此間也找到異業結盟的契機，考量無法用肉眼觀察出智能運動衣所帶來的改變，聚陽實業和智晶光電討論出可用顯示器展示運動數據，能更明確感受到智能衣的變化；RDI公司為來自芝加哥的電子回收廠商，也與Acer Gadget洽談，未來可透過RDI提供的維修、整新服務，重新上架於第三方平台，有效提升循環經濟效益。

電動車世代來臨，美國政策支持台廠獲利。維吉尼亞州議員及友台小組成員來訪，除試乘鴻海(2317)Model E與GM Cadillac，對於格斯展出的鈦酸鋰電池相當感興趣，格斯表示美國強調在地生產及自建電池供應鏈等政策，中製電池目前在美國並不受青睞，而台灣電池安全性、電池壽命以及能量密度都極具競爭力，維吉尼亞州議員特邀該商洽談，為台美未來電池產業合作奠定基礎；外貿協會並特別協助未能到場的加拿大新創公司L商與光寶進行視訊洽談，L商正規劃充電站計畫，與光寶相談甚歡，雙方將後續討論合作計畫；美國共享滑板車、腳踏車蔚為流行，BESV所展出的電動腳踏車提供智慧動能電力輔助模式，備有一鍵即時加速模式可應付不同地形，許多民眾主動詢價，希望能早日在美國買到該產品。

擘劃台美大健康藍圖，合作採購傳捷報。DC當地的Children’s National Hospital前來參訪，該院著重於小兒腫瘤及ICU重症照護，惟其照護系統僅有生理監測功能，中榮AI重症預警系統可有效示警，未來可整合該院的醫療資訊系統；北醫的質子中心可大幅提升兒童腫瘤精準治療，日後將持續交流合作；美國國防部人員特別前來觀展，表示瑞生光電展示的攜帶X光機非常適合戰地醫療用，未來可轉介軍方醫院的採購部門；美國國家衛生部門官員則透露想與北醫合作美國當地華人公衛大數據系統建置，藉此提升華人在美國的公衛品質；醫守科技不僅將與美國梅約醫療集團Mayo Clinic合作優化該醫療資訊系統，也受到約翰霍普金斯醫學院提出合作需求，雙方將繼續洽談；佐臻智慧眼鏡也與特地從德州前來的買主洽談，並完成次世代智慧眼鏡的開發合作簽約，收穫豐碩。

2022年台灣形象展已於美國畫下完「美」句點，明年外貿協會將在經濟部國際貿易局的支持下，持續辦理台灣形象展，協助企業拓展商機、建立人脈，推廣台灣優質形象、深化交流。