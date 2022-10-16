電信三雄第三季財報出爐，就各家財測來說，第三季僅遠傳表現優於財測，法人表示，在ARPU((每用戶平均收入)上，第三季僅遠傳明顯成長2.4%，但預計在iPhone14新機帶動下，三家業者第四季ARPU仍有2%小幅成長可期，另外，目前電信業最關注得兩大合併案，依舊卡關「頻譜超標」，也因此，在「頻標」未能有好的解決方式下，合併案將持續延期。

綜合電信三雄第三季財報表現，中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)第三季單季每股EPS依序為1.21元、1.01元及0.74元，獲利分別年減0.4%、年增0.1%以及年減28%，遠傳主要是因去年同期有處分大樓利益。但就各家財測來說，第三季僅遠傳表現優於財測。

中華電、台灣大及遠傳自結合併營收分別5.2%、8.2%以及7%。中華電持續受惠用戶升5G，帶動個人行動服務年增5.2%，ICT專案入帳也年增10.4%。台灣大第三季電子商務基期偏高營收年增14.2%，電信營收則年增2.4%。遠傳第三季營收成長動能來自行動服務營收及新經濟業務持續成長，前三季新服務營收占已經達19%。

法人表示，若以行動用戶數以及ARPU推估出來得行動服務營收，第三季電信三雄中華電、台灣大、遠傳分別年增4.2%、2%以及3%。主因為中華電、台灣大及遠傳行動用戶數分別年增5.8%、1.4%及0.9%，因為5G滲透率持續提高帶動行動用戶數，但值得注意的是，在ARPU，第三季僅遠傳明顯成長2.4%，另外，也預計在iPhone14新機帶動下，三家業者第四季ARPU仍有2%小幅成長可期。

目前在電信業最關注的議題莫過於台灣大+台灣之星、遠傳+亞太電的重大合併案，目前已經確定延期(原定9月30日)，法人分析指出，過往審議電信業合併案經驗，NCC審議期長達16個月才會通過，故雖然兩大合併案基準日依約延期到2022年底，但如果超過2022年底仍未過關，雙方議定條約可能重新再議約。目前兩大合併案主要爭議在「頻譜超標」，台灣大、台灣之星合併後，1GHZ以下頻段將超過10MHZ，由於10MHZ低頻段具有穿透性及繞射能力優勢，低頻在室?蓋較好，可降低基站佈建數，在頻段數量有限，且低頻屬於黃金頻段的稀有財下，中華電及遠傳均認為超頻應繳回而台灣大則望保留，預計在「頻標」未能有好的解決方式下，合併案將持續延期。