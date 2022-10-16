日前白冰冰旗下歌手台一線阿文，被資深藝人楊繡惠踢爆向她的粉絲借錢，砲轟對方「怎麼可以這麼噁心」，且楊繡惠也說是拿一段錄音逼問，阿文才承認喝醉後借錢，讓她爆氣在網路開罵，引起軒然大波，對此，老闆白冰冰首度對外發聲，心疼指「演藝前輩」的發言是「網路公審」，若阿文真有錯，應尋求警方協助。

台一線阿文昨晚(15日)在臉書首度透露心聲，感嘆媽媽已因病癱在床上10年，老闆白冰冰見狀也在社群發文表示，自己已沉澱了一天，內心難過得「不吐不快」，感嘆寫下：「自己的孩子被欺負了，我卻什麼力道也使不上，只能暗自感傷⋯也感嘆，科技昌明的今天，網路的盛行，要讓一個人死或活，就在網路世界裡」。

白冰冰接著說，「台一線兩位男生 - 東諺與阿文，七年前結緣成為我的子弟兵，平日教導他們無論做人、處事、演藝，我以嚴格著稱，從不手軟！」，針對這次阿文被楊繡惠砲轟，她解釋是「因為阿文的財務狀況不好，經濟環境窘迫，向幾位熟識的人開口借貸，結果引起軒然大波」，也強調已訓誡他們，演藝圈是一個有秩序、有規範的團體，務必守法。

此外，白冰冰說重話替阿文發聲：「我是很正派經營的公司，當然捨不得自己的子弟兵被網路霸凌，他們倘若有錯應直接報警，訴諸法律處理，或告知我來解決，而不是一而再、再而三的在網路公審，就算法官也需要確切的證據，可是一進入網路世界，就百口莫辯，我個人覺得不公平！要殺要剮也應該呈堂證供吧！」

「若真有受害人吃虧了，他們也必不會善罷甘休，報警是最適當的途徑吧！」白冰冰說道。隨後，她語重心長地喊話，「演藝新人存活不易，台一線東諺、阿文都是要養家活口的，單靠我愛冰冰Show一個節目，真的財務非常窘迫，前輩幫得了就請幫助他們，幫不了也切勿霸凌。」文末附上「白冰冰叩首」5字。

白冰冰經紀人好友陳孝志(右)說，白冰冰因未照顧好藝人情緒低落，盼望此事不要演變成網路霸凌。(圖/陳孝志提供)

白冰冰早上電話未接，她的經紀人好友陳孝志說，冰姊這幾天心情低落，她很難過覺得沒能照顧好自己的藝人，因為大環境不好，演藝收入少，他們只有一個節目主持，看到身爲前輩的對方，應該是要團結也要多照顧後輩，而不是用網路公審來炒做。

陳孝志表示，冰姊之前沒發聲，就是因為不想讓這個事件變成網路霸凌，但台灣還是有法律的地方，她相信如果真有（欠債）那回事，那些當事者會出來指控，但是都沒有人出面，所以希望不要個人因素變成網路公審、一切都交給法律處理才對。