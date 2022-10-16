花蓮玉里觀音里高寮段竹林溪水因連日大雨暴漲淹沒便道，導致車輛無法通行。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮降下間歇性大雨，縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里因土石、樹木崩落，阻礙通行，花蓮縣政府已預警性封路。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮降下間歇性大雨，縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里因土石、樹木崩落，阻礙通行，花蓮縣政府已預警性封路。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，花蓮從昨天晚上開始持續降下間歇性大雨，縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里則因土石、樹木崩落，阻礙通行，花蓮縣政府已預警性封路，玉里鎮觀音里高寮段因竹林溪水暴漲，整條便道慘遭淹沒，車輛無法通行，瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道則因水位暴漲，無法通行，警方已於現場拉封鎖線警示，籲請用路人多加留意。

縣府表示，受颱風外圍環流及東北季風影響，縣內今天持續降下豪大雨，造成玉里鎮觀音里高寮竹林溪水暴漲，淹沒便道，車輛無法通行，已拉封鎖線警示；瑞穗鄉富興村產業道路原河床便道也因暴雨釀成水位暴漲，目前車輛無法通行。

縣道193線月眉路段23.6公里至30.9公里陸續有土石、樹木崩落情形，縣府已於今天上午10時30分預警性封路，確保用路人安全，後續將視雨勢狀況及邊坡較穩定後再開放通行。

由於13鄉鎮多路段因豪大雨出現淹水行情，縣府目前已針對花蓮市德安六街涵洞道路、吉安火車站旁涵洞、壽豐鄉台9線豐德街地下道、豐田火車站旁涵洞、瑞穗鄉中正南路一段連接溫泉部落道路涵洞、玉里鎮大禹里往中平部落的鐵路函洞、玉里鎮大禹里酸柑公墓前道路，花65縣道玉里鎮三民往立山方向涵洞及富里鄉新莊地區涵洞等處，進行交通管制。

另外日前受918台東池上強震影響，山區邊坡尚未穩定，鳳林鎮山興193縣道樹木倒塌及土石坍落、玉里鎮台30線往瓦拉米步道沿路多處落石，警方已拉封鎖線警示，待相關單位前往清除；卓溪鄉卓清村長富大橋往清水部落道路雖有落石，但勉強可單線通車，現場已擺放交通錐及拉封鎖線，請用路人留意。