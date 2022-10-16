吳建豪在《披荊斬棘2》展現舞藝。（環球音樂提供）

吳建豪在《披荊斬棘2》展現舞藝。（環球音樂提供）

吳建豪先前在《披荊斬棘2》初舞台空降演出，炸翻全場。隨著節目來到四公演出，吳建豪與任賢齊、ICE楊長青合作加分賽〈空空〉，讓原先團隊墊底名次，直接逆轉勝成為四公演出第一名！原先吳建豪與其他哥哥們僅分配合唱不同段落，但導演希望哥哥們把自己擅長的實力發揮在舞台上，於是吳建豪挑戰整首歌以舞蹈呈現。他邀請到曾合作過《罪人》舞蹈的著名編舞老師馬曉龍一起編舞，花6小時編舞及學舞，還不斷看影片反覆練習。

在編舞部分，吳建豪加入許多自己想法，在個人Solo部分加上許多手部變換動作，他說：「我覺得〈空空〉這首歌想表達，一個過程在消化然後想要突破，想說的話但又不行，內心有很多掙扎的情緒。」歌曲拉扯的心境，靠著手部舞蹈動作表現十分有戲劇張力。表演開場，吳建豪雙手被袖子綁住，短短10幾秒手部動作變化萬千，接著吳建豪大秀地板Wave、後空翻等高難度舞蹈動作，最後更只穿白色背心，秀出強健二頭手臂肌肉，將現場張力氣氛燃到最高點。

節目最後公布結果，原本排名墊底的團隊名次，靠著3人的加分賽反敗為勝，變成第四公第一名，吳建豪在節目中的個人排名喜愛度也飆升至第3名，網路上紛紛熱烈討論這段演出，許多網友留言：「跳舞還得是吳建豪才行。」、「舞蹈感染力太絕了！」、「這支舞把〈空空〉昇華到了另一個境界。」而今年初才推出全英文專輯的吳建豪，今日也宣布專輯《吳建豪Take A Ride國際中文版》11月正式發行。