中共「二十大」16日上午在北京人民大會堂開幕正式開幕，中共總書記習近平發表政治報告時指出，未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期，而高質量發展是首要任務，沒有堅實物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。因此必須堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水準對外開放，加快建構以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

習近平表示，要堅持以推動高質量發展為主題，把實施擴大內需戰略與深化供給側結構性改革結合起來，並建構高水準社會主義市場經濟體制，鞏固和發展公有制經濟，支持、引導非公有制經濟發展。

此外，還要建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國、數位中國。

在推進高水準對外開放方面，擇要穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快建設貿易強國，推動共建「一帶一路」高質量發展，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

習近平指出，還要全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國，扎實推動鄉村產業、人才、文化、生態、組織振興，全方位夯實糧食安全根基，牢牢守住十八億畝耕地紅線，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。