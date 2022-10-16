人氣網紅肝連妹（周苗苗）擁有美艷臉蛋與超火辣的E級好身材，因經常在網路上不吝嗇地分享大尺度的性感穿搭，而獲得「台版三上悠亞」的封號，IG吸引超過29萬人追蹤。而近日受邀出席跑車公益活動的她，穿著一件上下全開的性感洋裝，令網友們大噴鼻血。

肝連妹昨（15）日晚間於個人IG上發文，表示「這個母湯吧？今天是無罩駕駛！車友你們到了嗎？跟著馬卡龍車隊出席公益活動」並附上自己當天的自拍近照及活動側拍影片。而照片中，只見肝連妹穿著黑色洋裝坐在副駕駛座上，而洋裝胸口大片挖空裡面沒穿、僅用一條線綁帶固定的性感設計，使她飽滿半球一覽無遺，令網友看得直呼「讓我趴著好好思考一下」、「會沒辦法專心開車」、「嗶嗶～犯規了」、「車手會分心」、「自帶安全氣囊」、「超兇」、「沒有顯示無罩駕駛的動感」、「真的無罩駕駛」、「嚴重犯規」。

隨後，肝連妹又加碼PO文表示「馬卡龍公益活動完美落幕！謝謝各位車友和攝影師到場支持，雖然有點飄雨，但是看到很多熟面孔，很開心。你們今天有拍夠嗎？合照可以標記我唷」並再度附上多張全身辣照。仔細一看才發現，肝連妹的洋裝除了上半身超辣外，裙擺開岔至腿根的剪裁，同樣辣到最高點，讓網友再度直呼「香車配美人」、「美翻了」、「女神」成功引發話題。