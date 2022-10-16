路面不平是許多民眾在意的事情，雲林縣長張麗善透露，她上任3年多以來，親自到第一線會勘的道路工程多到數不清，刨鋪的路面長度達到451公里，大約是886座101，接下來也會繼續以嚴謹的態度監督工程，讓各工程能夠如期、如質的完工。

張麗善今（16）日在臉書表示，雲林許多道路年久失修，延宕多年未整建，為了不讓再讓鄉親期待落空，雲林縣府展開的各鄉鎮道路改善工程規模前所未見，累計刨鋪長度約451公里，相當於886座101大樓；刨鋪面積約達392萬平方公尺，相當於半個日月潭；排水溝長度約52公里，並針對縣內1442座橋樑進行檢測，完成46座的橋樑修繕。

「這三年多我親自到第一線會勘的道路工程，已多到數不清！」張麗善說，這一路走來，很感謝鄉鎮市公所協助盤整待改善路段，也謝謝議員們對於縣府施政目標的支持，加上生活圈計畫、前瞻計畫、流綜計畫、災後復建計畫及國道3號古坑交流道平面側車道工程等，各方攜手為雲林縣交通路網努力，後續團隊也會以嚴謹的態度，監督工程如期、如質的完工。