民進黨台中市東南區市議員候選人陳雅惠16日表示，東南區人口老化嚴重，呼籲改善中高齡者就業機會。（陳雅慧競總提供／陳淑芬台中傳真）

針對人口老化，中市中高齡勞動參與率偏低等問題，民進黨台中市東南區市議員候選人陳雅惠16日表示，根據資料統計東南區人口老化嚴重，呼籲市府積極創造適合中高齡者就業機會，並改善中高齡就業者在職場遭歧視的情況。

陳雅惠說，台灣將在2025年進入超高齡社會，受少子化與高齡化的人口結構改變影響， 25歲至44歲的勞動力人數將持續下滑，而45歲以上的勞動力人數持續攀升，中高齡及高齡者將成為未來勞動力市場的主力軍。根據統計，台灣中高齡及高齡勞動參與率9.18％，但台中市卻僅9％。

陳雅惠表示，台中市人口資料顯示，至今年9月底止， 55歲以上人口有81萬3041人，佔全市人口的28.9％。其中，東區及南區共有58746人，佔東南區全部人口的29.3％，顯示東南區人口老化其他區嚴重。

陳雅惠指出，中高齡失業期間比其他年齡層長，且再就業困難；男性失業率比女性高、失業期間比女性長；教育程度愈高，失業期間愈久，再加上職場上對中高齡就業者普遍存有歧視，也是造成中高齡就業困難的原因。

她建議市府，應增設專責機構辦理防治就業歧視業務；創造勞資雙方終生學習之環境；鼓勵雇主僱用中高齡勞工的就業政策；並積極創造適合中高齡者就業機會。